В Тыве полицейские стреляли по колесам пьяного малолетнего лихача

Фото: МВД Тывы

В Тыве полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить неадекватного водителя. Его заметили в ночное время в Кызыле: Toyota RAV4 не остановилась по требованию полицейских и попыталась скрыться.Когда инспекторы бросились в погоню, водитель «Тойоты» начал лихачить, пролетать на «красный» и выезжать на встречку.

Поймать нарушителя удалось, когда он выехал за город. В районе трассы Кызыл-Сарыг-Сеп инспекторы пустили в ход оружие и начали стрелять по колесам иномарки. Только тогда лихач прекратил погоню.

Когда инспекторы вытащили водителя, оказалось, что за рулем находился 17-летний подросток. Разумеется он был без прав, и вдобавок пьян. В общей сложности на нарушителя составили десять протоколов, досталось также его родителям – за ненадлежащее исполнение обязанностей.