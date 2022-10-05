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Общество5 октября 2022 13:40

Движение по Маерчака в Красноярске откроют 6 октября

Однако пока по улице не будут ходить автобусы
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Движение по улице Маерчака в Красноярске возобновят 6 октября 2022. Открытие произойдет в 6 часов утра. Однако общественный транспорт ходить по улице пока не будет.

Отметим, что на Маерчака проходит капитальный ремонт. Сегодня дорожники полностью закончили укладку асфальта и пока доделывают примыкания к междворовым проездам, монтируют освещение и дорожные знаки.

Полностью ремонт Маерчака завершится 15 октября, по крайней мере, так указано в контракте с подрядчиком. Вероятно, к этому же моменту по улице возобновится движение автобусов.