Красноярцев предупредили о снеге с гололедом на загородной трассе

Фото: ГИБДД Красноярского края

В ГИБДД Красноярского края предупредили об опасных условиях на автотрассе «Енисей». С 46 по 125 километр автодороги выпал снег вместе с мокрым дождем. Из-за перепадов температур на дороге образовался гололед.

– В первую очередь водителям необходимо позаботиться о замене шин с летней на зимнюю, прежде чем двигаться по загородным трассам, – отметили в ГИБДД.

Добавим, что летнее тепло в целом уже давно покинуло Красноярский край. По словам синоптиков, начало октября обещает быть ниже нормы по температуре, и лишь к середине-концу месяца на улице станет теплее.