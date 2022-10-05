Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 12:45

Красноярцев предупредили о снеге с гололедом на загородной трассе

Опасный участок образовался на автодороге «Енисей»
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

В ГИБДД Красноярского края предупредили об опасных условиях на автотрассе «Енисей». С 46 по 125 километр автодороги выпал снег вместе с мокрым дождем. Из-за перепадов температур на дороге образовался гололед.

– В первую очередь водителям необходимо позаботиться о замене шин с летней на зимнюю, прежде чем двигаться по загородным трассам, – отметили в ГИБДД.

Добавим, что летнее тепло в целом уже давно покинуло Красноярский край. По словам синоптиков, начало октября обещает быть ниже нормы по температуре, и лишь к середине-концу месяца на улице станет теплее.