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Происшествия5 октября 2022 12:22

Курсант автошколы устроил ДТП в Красноярске

В ситуации виноват не он один, но экзамен водитель, скорее всего, завалил
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске учащийся автошколы устроил аварию во время выездного экзамена. Водитель на обклеенной рекламой автошколы машине слишком резко затормозил на свороте Крупской - Курчатова. Сзади в этот момент двигался крупногабаритный «Фольксваген», который просто не смог так же быстро остановиться следом.

В соцсетях красноярцы отметили, что винить в случившемся только курсанта не стоит. Водитель «Туарега» явно не соблюдал правильную дистанцию. Действительно ли это так, теперь предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД. Что теперь будет с экзаменом курсанта – тоже большой вопрос.