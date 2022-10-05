Курсант автошколы устроил ДТП в Красноярске

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске учащийся автошколы устроил аварию во время выездного экзамена. Водитель на обклеенной рекламой автошколы машине слишком резко затормозил на свороте Крупской - Курчатова. Сзади в этот момент двигался крупногабаритный «Фольксваген», который просто не смог так же быстро остановиться следом.

В соцсетях красноярцы отметили, что винить в случившемся только курсанта не стоит. Водитель «Туарега» явно не соблюдал правильную дистанцию. Действительно ли это так, теперь предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД. Что теперь будет с экзаменом курсанта – тоже большой вопрос.