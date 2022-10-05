В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 284 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 284 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 416 446 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 692 человека. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 400 945 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса никто не умер. В общей сложности от болезни скончались 11 053 человека. Госпитализировано 58 человек.