Фото: vk.com/akademhram

В красноярском Академгородке появилась большая статуя Иисуса Христа, напоминающая ту, что находится в Рио-де-Жанейро.

Фото: vk.com/akademhram

Статую установили в районе «Красивого берега». В храме Новомучеников и Исповедников Российских, при котором возвели скульптуру, «Проспекту Мира» рассказали, что статуя появилась здесь 4 октября.

Фото: vk.com/akademhram

Ее высота составляет 5 метров. Конструкцию создавали художники и строители, а источником финансирования являются пожертвования прихожан.