Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 6:47

В Красноярске установили пятиметровую статую Иисуса Христа

Публикуем фото статуи Иисуса Христа в Красноярске
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/akademhram

Фото: vk.com/akademhram

В красноярском Академгородке появилась большая статуя Иисуса Христа, напоминающая ту, что находится в Рио-де-Жанейро.

Фото: vk.com/akademhram

Фото: vk.com/akademhram

Статую установили в районе «Красивого берега». В храме Новомучеников и Исповедников Российских, при котором возвели скульптуру, «Проспекту Мира» рассказали, что статуя появилась здесь 4 октября.

Фото: vk.com/akademhram

Фото: vk.com/akademhram

Ее высота составляет 5 метров. Конструкцию создавали художники и строители, а источником финансирования являются пожертвования прихожан.