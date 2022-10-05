На Таймыре открылся еще один специализированный класс для будущих нефтяников

Фото: rosneft.ru

Учеников второго специализированного «Роснефть-класса», открытого здесь компанией «РН-Ванкор», ждут углубленное изучение точных предметов, знакомство с профильными специальностями нефтегазовой отрасли, участие в корпоративных тренингах и научно-технических конференциях. В образовательном процессе будут задействованы преподаватели Института нефти и газа Сибирского федерального университета.

Образовательная программа компании «Школа – вуз – предприятие» работает более 15 лет. За это время только в школах Красноярского края создано и успешно действуют 8 специализированных классов, выпускниками которых стали более 800 школьников.

Фото: rosneft.ru

В связи с активным развитием в нашем регионе флагманского проекта «Восток Ойл» и растущей потребностью в квалифицированном персонале, было принято решение расширить программы взаимодействия с образовательными организациями региона. Отметим, что на месторождениях Ванкорского кластера, входящих в большой инвестиционный проект уже трудятся свыше 300 выпускников «Роснефть-классов».

НАША СПРАВКА

«Восток Ойл» - уникальный проект, которому нет аналогов в мире по масштабу строительных работ и количеству привлеченных специалистов. Планируется, что только на этапе строительных работ будет привлечено более 400 тысяч специалистов и более 130 тысяч на долгосрочной основе на этапе эксплуатации.