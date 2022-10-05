В Краснярском крае до суда дошло дело о гибели 435 пчелиных семей Фото: Мария ЛЕНЦ

Боготольская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о массовой гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По версии ведомства, в июле 2021 года директор сельхозпредприятия не разместил в СМИ информацию об использовании химикатов в полях Боготольского района. В итоге погибли 435 семей пчел, еще 70 были уничтожены частично.

Пострадали 26 пчеловодов. Сумма ущерба составила более 16,5 миллионов рублей. В отношении директора предприятия завели уголовное дело по статье «уничтожение имущества по неосторожности».

На имущество организации наложили арест на 16 миллионов рублей. Дело передано в суд, а прокуратура сформулировала свои предложения по части осведомления населения о применении химикатов.