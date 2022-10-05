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Происшествия5 октября 2022 4:16

В Красноярске подпольные банкиры незаконно заработали более 24 миллионов рублей

Они заработали более 24 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске будут судить группу подпольных банкиров

В Красноярске будут судить группу подпольных банкиров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до суда дошло дело подпольных банкиров, заработавших более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по краю.

Две женщины организовали финансовую организацию без лицензии. Вскоре их контора расширилась до девяти человек. Они помогали обналичивать клиентам деньги через подставные фирмы-однодневки по фиктивным основаниям. Часть «банкиры» оставляли себе. В общей сложности они обналичили свыше 300 миллионов рублей, а сами заработали более 24 миллионов.

В итоге полицейские завели уголовное дело на девятерых участников группы. 421 том материалов уже направлен в суд.