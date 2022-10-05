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Происшествия5 октября 2022 3:52

В Красноярске перед судом за взяточничество предстанет группа экс-сотрудников ГИБДД

Участие в преступлениях принимали 15 дорожных полицейских
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске перед судом за взяточничество предстанет группа экс-сотрудников ГИБДД

В Красноярске перед судом за взяточничество предстанет группа экс-сотрудников ГИБДД

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить участников ОПГ, в которую входили 15 сотрудников ГИБДД. Как сообщает региональный СК, в зависимости от роли их обвиняют в трех эпизодах получения взятки в крупном размере и четырех эпизодах получения взятки в значительном размере.

С марта 2019 по март 2020 года дорожные полицейские брали взятки от 1 до 75 тысяч рублей у юрлиц и предпринимателей, перевозивших грузы с нарушениями. Общая сумма взяток составила более 1,3 миллионов рублей.

Следователи установили более 100 фактов взяток от трех коммерсантов, четырех ИП и одного физлица. С восемью фигурантами заключены досудебные соглашения, их дела рассматриваются отдельно. Материалы по семи экс-полицейским направлены в суд.