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Общество5 октября 2022 2:10

Красноярский фотограф с высоты показал территорию бывшего комбайнового завода

На этом месте собираются построить высотки и бизнес-центры
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/tokarevs_blog

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Красноярский фотограф Сергей Токарев с помощью дрона показал руины бывшего комбайнового завода. Снимками он поделился в своих соцсетях.

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Практически вся территория у берега Енисея зачищена от производственных зданий, остались лишь руины. На этом месте планируется создание жилого микрорайона и бизнес-центров.

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Однако вместе с появлением нового места застройки красноярцы переживают насчет возможных транспортных проблем. Многие уверены, что это лишь добавит проблем с пробками и заторами, которые и без того сковали Красноярск текущей осенью.