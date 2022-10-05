Фото: vk.com/tokarevs_blog

Красноярский фотограф Сергей Токарев с помощью дрона показал руины бывшего комбайнового завода. Снимками он поделился в своих соцсетях.

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Практически вся территория у берега Енисея зачищена от производственных зданий, остались лишь руины. На этом месте планируется создание жилого микрорайона и бизнес-центров.

Фото: vk.com/tokarevs_blog

Однако вместе с появлением нового места застройки красноярцы переживают насчет возможных транспортных проблем. Многие уверены, что это лишь добавит проблем с пробками и заторами, которые и без того сковали Красноярск текущей осенью.