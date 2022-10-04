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Общество4 октября 2022 15:17

В Хакасии из-за спецоперации отменили включение сирен

Тревожную систему должны были проверить 5 октября
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Хакасии отменили запуск тревожных сирен, намеченный на 5 октября. Проверка системы должна была быть плановой, однако от нее решили отказаться по указанию МЧС – в связи со «сложной геополитической обстановкой и проведением СВО».

Примечательно, что в Красноярске проверка все же состоится – в мэрии сообщили, что включать сирены будут в два этапа, с 10:30 по 11:00 часов и с 12:00 до 12:30 часов.

В эти часы прозвучит сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», звук электросирен и речевое сообщение. Мэрия призывает горожан отнестись к проверке с пониманием, не паниковать и не предпринимать никаких действий.