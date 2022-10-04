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Общество4 октября 2022 15:12

В Туве отправили в отставку министра образования

Он планировал уходить еще в сентябре, но задержался из-за проблем с капремонтом школ
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: vk.com/khramtsovtyva

Фото: vk.com/khramtsovtyva

Министр образования Тувы Алексей Храмцов был уволен со своей должности. Распоряжение подписал глава региона Владислав Ховалыг. Согласно документу, Храмцов переходит на некую новую работу.

Изначально министр планировал уходить с поста еще в сентябре, однако его буквально «не пустили» – перед отставкой Храмцову пришлось разгребать долги по капремонту школ.

Нового министра образования власти назовут в ближайшие дни. Ховалыг уже сообщил, что это будет человек, хорошо известный педагогам Тувы.