Красноярская мэрия пожаловалась на рекламщиков, которые срезали деревья ради рекламного щита

Фото: мэрия Красноярска

Сотрудники администрации Красноярска написали заявление в полицию на недобросовестных рекламщиков. Те незаконно установили рекламный щит на улице Молокова, а чтобы горожанам ничего не мешало лицезреть рекламу – «варварски» обрезали деревья вокруг конструкции.

– Согласно договору, заключенному между администрацией города и предпринимателем, есть ряд требований к ее содержанию. Один из пунктов, как раз, касается обрезки зеленых насаждений – он недопустим без согласования с департаментом городского хозяйства. О безобразных методах обрезки и говорить не приходится, – отметили в мэрии.

Сейчас в деле разбирается полиция: правоохранителям предстоит установить, причастен ли к обрезке деревьев именно владелец рекламного щита.