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Общество4 октября 2022 13:08

Красноярская мэрия пожаловалась на рекламщиков, которые срезали деревья ради рекламного щита

С предполагаемыми разрушителями городского благоустройства теперь работает полиция
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Сотрудники администрации Красноярска написали заявление в полицию на недобросовестных рекламщиков. Те незаконно установили рекламный щит на улице Молокова, а чтобы горожанам ничего не мешало лицезреть рекламу – «варварски» обрезали деревья вокруг конструкции.

– Согласно договору, заключенному между администрацией города и предпринимателем, есть ряд требований к ее содержанию. Один из пунктов, как раз, касается обрезки зеленых насаждений – он недопустим без согласования с департаментом городского хозяйства. О безобразных методах обрезки и говорить не приходится, – отметили в мэрии.

Сейчас в деле разбирается полиция: правоохранителям предстоит установить, причастен ли к обрезке деревьев именно владелец рекламного щита.