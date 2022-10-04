В Красноярском крае отец дважды пытался убить грудного ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Мотыгинского района едва не убил своего кроху-сына. Спасло ребенка только появление матери. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в краевой прокуратуре. Днем 24 января этого года подозреваемый был пьян, а ребенок, которому в тот момент был всего месяц, раздражал своим плачем. В ярости папаша схватил его на руки и так сильно прижал к себе, что сломал малышу ребра. Лечили его потом полтора месяца в больнице.

Но едва ребенка выписали, через две недели все повторилось: снова пьяный отец, раздраженный плачем, схватил сына и стал избивать. У малыша черепно-мозговая травма. Мать вовремя вернулась домой (вопрос, а где она была и почему оставила ребенка с пьяным неадекватом). Вызвала скорую помощь и полицию. Увидев их, дебошир стал угрожать кочергой. Его скрутили, арестовали. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.

Что касается несчастного ребенка, он в безопасности, в социальном учреждении, идет процедура лишения родительских прав и отца, и матери.