В Красноярске появится новое кладбище площадью 38 гектаров. Фото: администрация города

В Красноярске решился вопрос о новом кладбище, оно появится недалеко от уже существующего «Шинного кладбища». Под погост отведено 38 гектаров, землю для Красноярска передал Березовский район.

В администрации города рассказали, что все работы идут в соответствии с принятым проектом. Подрядчики выравнивают поверхность, оформляют сектора, затем обустроят пешеходные дорожки и подъезды. Пока – гравийные, затем уложат твердый материал, асфальт или брусчатку. И обязательно забор вокруг кладбища. Конец работ запланирован на 30 ноября.

В мэрии сообщили, что сегодня в краевом центре 10 кладбищ, но для плановых захоронений открыты только два «Бадалыкское» и «Шинное». На первом места выделяются только в отдельных случаях, там сейчас идет благоустройство. А на втором свободные места заканчиваются.