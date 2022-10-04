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Происшествия4 октября 2022 9:15

В Хакасии пассажир автобуса ударил школьницу

Полиция установила личность агрессивного гражданина
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Хакасии пассажир автобуса ударил школьницу. Фото: МВД Хакасии

В Хакасии пассажир автобуса ударил школьницу. Фото: МВД Хакасии

Полиция хакасского города Черногорска установила личность мужчины, которого подозревают в нападении на школьницу. Инцидент произошел накануне в понедельник, 3 октября, в городском автобусе маршрута №7 в 15:10 часов. По информации очевидцев мужчина сделал школьнице-подростку замечание. Она ответила ему и, возможно, нагрубила. Чем разозлила пассажира. Произошел конфликт, в результате мужчина ударил девочку. И вышел из автобуса. Очевидцы говорят, что на вид он был трезвым.

В пресс-службе хакасской полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что подозреваемого объявили в розыск, он попал на камеру, установленную в салоне автобусе. Следовательно, и весь конфликт - тоже. По факту проводится проверка. Будет установлено, насколько сильно пострадала девочка.