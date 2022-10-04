В Кежемском районе энергетики подвели итоги акции «Чемодан добра»

Акцию энергетики проводят ежегодно. Фото предоставлено компанией

В Кежемском районе Красноярского края энергетики подвели итоги благотворительной акции «Чемодан добра». Активисты Молодежного совета и профсоюзного комитета АО «Богучанская ГЭС» передали в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района школьные и канцелярские принадлежности, собранные коллективом станции в рамках благотворительной волонтерской акции РусГидро «Чемодан добра». Школьники получили краски, пластилин, альбомы и наборы цветной бумаги для творчества, карандаши, ручки, папки и пеналы, а самые младшие ученики – полные наборы для первоклассников.

Акцию энергетики проводят ежегодно, ее цель – помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и подготовить детей к очередному учебному году. По данным Комплексного центра социального обслуживания населения в Кежемском районе живут 99 детей, требующих особого внимания и поддержки, – ребятишки из многодетных семей, дети с особыми потребностями здоровья. Благотворительная программа компании формируется на основе обращений граждан и общественных организаций Кодинска и Кежемского района.

В 2022 году на средства энергетиков приобретено и передано юным кодинцам новое оборудование Центра дополнительного образования и многофункциональная детская площадка, установленная в спортивном сквере. На хоккейном корте Кодинска идет монтаж осветительного оборудования, которое позволит увеличить продолжительность тренировок для спортсменов и катания для всех горожан.

Напомним, предприятия энергетического гиганта уже много лет проводят в своих городах акции по оказанию помощи в подготовке детей к школе. Запущенный в 2018 году «Чемодан добра», стал еще одним благотворительным мероприятием с участием волонтеров-энергетиков этой компании.