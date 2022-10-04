В Красноярске с известного фонтана «Реки Сибири» уберут скульптуры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с известного фонтана «Реки Сибири» уберут скульптуры. В администрации города рассказали: временно, для их же сохранности. Дело в том, что в районе Театральной площади вскоре начнется строительство двухуровневой подземной автостоянки. Там, где стройка, там и вибрация. И хоть восемь вертикальных фигур установлены достаточно крепко, лучше не рисковать. Ведь все они были сделаны известными красноярскими скульпторами Константином Зиничем, Андреем Кияницыным, Виктором Мосиелевым и Алексеем Нечепорчуком и являются произведениями искусства.

Реки аккуратно демонтируют, упакуют и увезут на склад Управления зеленого строительства. А после окончания строительства автопарковки вернут на место. К тому времени будет отремонтирован и сам фонтан, его инженерные системы и чаша.

И немного интересной информации. Фонтан длиной 40 метров и шириной 9 метров появился в 2005 году. Но затем архитектурному сообществу Красноярска во главе с Арэгом Демирхановым пришла идею визуализировать реки. Так и появились: в центре Енисей (весит, между прочим, 800 килограмм), а по обеим сторонам от него Ангара, Тунгуска, Хатанга, Базаиха, Кача, Бирюса и Мана.