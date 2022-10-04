В Красноярске двух заведующих детсада осудят за мошенничество на 6,7 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в суд направлено уголовное дело на двух женщин. Одна была заведующей детского сада, другая исполняла обязанности заведующей этого же дошкольного учреждения. Обеих обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Женщины умудрились положить себе в карман 6,7 миллионов рублей из бюджета.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следкома. «Работали» обвиняемые (кстати, одной из них сейчас 49 лет, а второй 48) в период с 2014 по 2022 год. Они оформили на работу 14 человек, которые на бумаге числились, но на рабочем месте их никто никогда не видел. Зарплату за фиктивных работяг забирали себе. Вот пара примеров. В марте 2014 года в штате появился рабочий комплексного обслуживания здания детского сада. А осенью 2020 года – машинистка по стирке и ремонту спецодежды.

Подлог обнаружился в ходе прокурорской проверки, а представленные прокуратурой материалы и легли в основу уголовного дела.