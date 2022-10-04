Фото: t.me/modno15minut; designservice.art

Красноярцам показали, как будет выглядеть цирк после реконструкции. Изображения макетов опубликовал телеграм-канал «В эти 15 минут модно…» со ссылкой на компанию «Дизайн сервис».

Фото: t.me/modno15minut; designservice.art

Интерьер обновленного цирка разрабатывается с его директором Александром Рыжовым. Главной задачей является создание современного городского пространства, которые будет годиться не только для цирковых выступлений, но и для концертов и других мероприятий.

Фото: t.me/modno15minut; designservice.art

В отделке используется архитектурный бетон и сталь, а лестницу украсит современная мозаика. Проект будет делать «Дизайн сервис» совместно с красноярскими скульпторами и художниками. Приступить к исполнению планируется в 2023 году.