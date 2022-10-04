В Красноярске со «Столбов» вывели туриста с эпилепсией Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба спасения Красноярского края рассказала о рабочих буднях 3 октября. Сначала на телефон экстренной службы поступила информация о том, что на территории национального парка «Красноярские столбы» стало плохо одному из туристов. На помощь выдвинулись дежурные спасатели выдвижного поста, который находится на кордоне. Как выяснилось, в районе тропы Ярыгина у 42-летнего мужчины случился приступ эпилепсии. Ему оказали первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

Второй экстренный случай за день произошел в акватории Енисея в Енисейском районе. Спасателям сообщили, что на реке попал в затруднительную ситуацию мужчина на лодке. У лодки заглох двигатель, причалить самостоятельно к берегу рыбак не может. Течением его сносит все ниже и дальше. Все закончилось благополучно – мужчину нашли и на лодке отбуксировали в ближайший затон.