В Красноярском крае снижается количество заболевших ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае уже вторую неделю снижается количество заболевших острыми респираторными инфекциями. Такую информацию в своем телеграм-канале озвучил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

В цифрах это выглядит так: за прошедшие семь дней у более 11,5 тысяч жителей нашего края установлен диагноз ОРВИ, из них более 2 тысяч – школьники. На сегодняшний день по этой причине на карантин закрыты 3 класса из двух школ края – в городе Минусинске и в Рыбинском районе. А также одна группа в детском саду в Березовском районе.

Детским образовательным учреждениям рекомендовано измерять температуру воспитанников и учеников. А в целом медики настоятельно советуют вакцинироваться от гриппа, сейчас самое время для этого, чтобы иммунитет успел сформироваться.