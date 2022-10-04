В Канске риэлтор обогатился на 13,5 миллионов рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Полиция города собрала достаточную доказательную базу на 40-летнюю жительницу города Канска, которая обвиняется в мошенничестве. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, женщина работал риэлтором и за два года обманула 14 клиентов, положив себе в карман более 13,5 миллионов рублей.

Махинации она проворачивала в период с ноября 2019 по ноябрь 2021 года. Схема была такая: обвиняемая предлагала приобрести по заниженной цене недвижимость, в том числе находившуюся в муниципальном ведении. Потерпевшие охотно шли на сделку, не подозревая, что останутся и без денег, и без жилья.

Видимо, женщина рассчитывала, что никто ничего не докажет. Но просчиталась. Сыщики провели обыски, изъяли документы, провели почерковедческую экспертизу. Так что в скором времени состоится суд. Добавим, что статья «Мошенничество» предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.