В Туве отменили обязательный масочный режим

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В Туве отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости ковидом. Сложно поверить на фоне всех последних событий в мире, но пандемия все еще никуда не делась, и об этом хорошо помнили в республике. Масочный режим в Туве ненадолго отменяли в июне, но в августе вновь ввели из-за ухудшения ковидной обстановки.

Частичное обязательство носить маски осталось: их необходимо надевать в больницах, школах и соцучреждениях. Также власти рекомендуют не снимать маски пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями.

Отметим, что за последнюю неделю в республике было зафиксировано всего 54 случая ковида. В сравнении с прошлой неделей статистика упала сразу на 70%.