В Хакасии рыбак пережил удар током от высоковольтной линии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии 50-летний мужчина остался жив после удара током. Он получил удар от железнодорожной контактной сети – такие провода находятся под напряжением около 27 тысяч вольт. Пострадавший, как ни странно, остался жив, хотя сейчас находится в реанимации.

ЧП произошло в районе станции Лужба-Чарыш: житель города Междуреченск рыбачил недалеко от железной дороги, и решил перейти пути с разложенной телескопической удочкой. Вершиной удочки он приблизился слишком близко к проводам, в результате чего образовалась электрическая дуга.

Мужчина получил многочисленные ожоги, но смог добраться до станции, чтобы позвать на помощь. Инцидентом уже заинтересовались в транспортной полиции, однако в происшествии вряд ли виноват кто-то кроме беспечного рыбака.