Студент из Хакасии лишился круглой суммы в попытке оплатить девушку по вызову

Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодой житель Черногорска попытался вызвать девушку для интим-услуг, но в итоге лишился крупной суммы. Как рассказали в полиции, объявление студент нашел в сети – на том конце провода ему сообщили, что помимо самой услуги нужно будет заплатить страховку.

По заверениям другой стороны, сам интим стоил 3 тысячи рублей, еще 6 тысяч парень должен был отправить в качестве страховки. Когда сумма была переведена, студенту сообщили, что платеж якобы не прошел. Объятый страстью парень начал швыряться деньгами, лишь бы побыстрее встретиться с девушкой, и в итоге перевел сначала 10, а потом еще 30 тысяч рублей.

После этого вместо столь желанной встречи с девушкой у студента состоялся телефонный разговор с другим мошенником – неким мужчиной, который запугал парня и потребовал еще 50 тысяч.

В полиции завели уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители выяснили, что мошенники звонили с номеров из Пензенской и Челябинской областей. Теперь с суровыми челябинскими эскортницами будут разбираться в полиции, а отверженному студенту предстоит залечивать моральную травму.