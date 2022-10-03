В Красноярске стартовала регистрация на ежегодный забег «Енисей-батюшка»

Фото: krasmarafon.ru

В Красноярске открылась регистрация на забег «Енисей-батюшка». Марафон состоится 15 октября, в субботу, на центральной набережной. Для участников традиционно доступны две дистанции – 5 километров и 21 километр.

Стартовые ворота будут установлены около «Капитанского клуба». Первыми в 9 утра стартуют любители скандинавской ходьбы. Через час на забег выйдут те, кто выбрал 5 километров, а двадцатикилометровый забег марафонцев начнется в 11 утра.

– Каждый участник, преодолевший любую из трех дистанций, на финише получит эксклюзивную памятную медаль. Абсолютные победители гонки на 21,1 км кроме кубков получат подарочные сертификаты на 4000 рублей. Победители и призеры полумарафона и забега на 5 км отдельно среди мужчин и женщин награждаются медалями, грамотами и подарочными сертификатами, – добавили в мэрии.