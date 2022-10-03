В Минусинске владелец BMW устроил аварию с автобусом

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Минусинске минувшим днем произошла массовая авария с участием автобуса. Пока на месте работает полиция, но судя по всему, виновным в происшествии оказался водитель BMW – именно его лихой маневр положил начало цепочки событий.

37-летний владелец «БМВ» решил обогнать маршрутный автобус №10, который только-только выезжал с остановки. Водитель вырулил на встречку, где неожиданно для себя столкнулся с «Тойотой» – от удара BMW отбросило на автобус.

Разовая медпомощь после аварии потребовалась самому водиле, а также кондуктору автобуса. Остальные участники движения и пассажиры маршрутки, к счастью, не пострадали.