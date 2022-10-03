Онкобольному школьнику подарили полет на самолете над Красноярском

Фото: мэрия Красноярска

Волонтеры проекта «Мечтай со мной» исполнили мечту 12-летнего красноярца Вани Пашутина. Мальчик болен онкологией, и очень хотел полетать. Его мечты осуществились – Ваня пролетел над родным городом на небольшом самолете.

– Ваня очень спокойный и добрый ребенок. Он любит собирать лего и хочет научиться играть на гитаре. В последнее время только и говорил о том, что очень хочет посмотреть на окрестности Красноярска с высоты. Он уже плавал на теплоходе, ездил на поезде в Кемерово, а на самолете никогда не летал, – рассказала мама ребенка.

Отметим, что мечту мальчика реализовывали совместными силами добровольцы движения, команда пилотов «Свободный полет» и сотрудники из управления соцзащиты Красноярска.