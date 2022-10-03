В Красноярске после капремонта открыли школу на правобережье

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске после капремонта открылась школа №42. Учреждение находится на Кольцевой улице, недалеко от Предмостной – школу построили там еще в 1934 году. В последнее время здание отчаянно нуждалось в ремонте, поэтому в мае учреждение закрыли на реконструкцию.

За четыре месяца рабочие отремонтировать кровлю, два крыльца, обновили гидроизоляцию здания и отмостки, полностью заасфальтировали двор. Также были отремонтированы спортзал и пищеблок.

«988 учеников вернулись в родную школу и уже оценили ее. В новом спортивном зале сегодня проведут 12 уроков физкультуры для двух смен», – добавили в мэрии.