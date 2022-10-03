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Красноярцам посоветовали избегать встречи со спокойными лисицами. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников.

Лисицы довольно привычные животные для фауны как Красноярского края в целом, так и самого Красноярска в частности. В региональном центре их можно увидеть в любой природной зоне городе – от острова Татышев до Гремячей гривы. Но обычно лесные хищницы избегают встреч с людьми. Гораздо опаснее, если они не показывают страха и даже сами подходят к людям.

- Если зверь ведет себя слишком спокойно, высок риск, что животное заражено бешенство, которое при укусе передастся человеку, - рассказал Роман Ветчинников.

Ранее краевой Роспотребнадзор передавал, что возбудитель бешенства находится в слюне больного животного еще за 10 дней до появления первых симптомов. Единственным средством, способным уберечь укушенного, является немедленная вакцинация.