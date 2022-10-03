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Общество3 октября 2022 10:09

В Красноярске волонтеры исполнили мечту 12-летнего мальчика, страдающего онкологией

Он мечтал облететь Красноярск на самолете
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: городская администрация

Фото: городская администрация

В Красноярске волонтеры исполнили мечту 12-летнего мальчика с онкологией. Об этом сообщают Gornovosti.

Семиклассник из красноярской школы №45 Ваня Пашутин мечтал облететь Красноярск на самолете. И волонтерам проекта «Мечтай со мной», желание мальчика удалось реализовать. В конце сентября Ваня на четырехместном самолете, совершив целый круг над городом.

Воплотить мечту Вани в жизнь также помогли управление соцзащиты городской администрации и команда пилотов ассоциации популяризации авиации и воздухоплавания «Свободный полет».