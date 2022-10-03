Красноярцам рассказали, почему нельзя надевать камуфляж при выходе в лес Фото: Мария ЛЕНЦ

Замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников рассказал красноярцам, почему в лес нельзя надевать камуфляж. Об этом он заявил на пресс-конференции о погоде и рисках на месяц в пресс-центре «КП-Красноярск».

- Выходя в лес, многие надевают камуфляжную одежду, чтобы быть незаметным для животных, но звери все равно вас увидят. Нельзя оказаться незамеченным для животных в их среде обитания. При этом спасатели могут вас не увидеть, если вы заблудитесь или пострадаете. Так что лучше в лес надевать яркую одежду, - рассказал Роман Ветчинников.

Кроме того, представитель МЧС добавил, что не стоит подходить к животным, которые вас не боятся. Особенно это относится к лисам. Если зверь не боится, значит с ним что-то не так. Высок риск заражения бешенством.