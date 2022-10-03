Синоптик рассказал о самом теплом и самом холодном сентябре в истории Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

3 октября в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла пресс-конференция, посвященная погоде на ближайший месяц. Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой сентябрь в истории Красноярска был самым теплым, а какой самым холодным.

Сентябрь 2022 года оказался середнячком в плане средней температуры. Она составила +9,5 градусов при норме в +9,1 градус. Самые теплые сентябри же были в следующих годах:

- 1945 год - +11,3;

- 2012 год - +11,4;

- 2016 год - +11,5;

- 1953 год - +12;

- 1966 год - +12,8.

Самый холодный сентябрь в Красноярске был в 1968 году. Тогда средняя температура составила лишь +5 градусов.

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Начало сентября в Красноярске выделялось несколькими пиками тепла и холода – словом погода была нестабильной. В дальнейшем погода была в пределах нормы, кроме пары дней во второй декаде, когда температура повысила. (подробнее)