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Общество3 октября 2022 6:02

Жительница Красноярского края оплатила около 200 тысяч рублей долгов для поездки в Казахстан

Она полностью погасила задолженность
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жительница Красноярского края оплатила около 200 тысяч рублей долгов для поездки в Казахстан

Жительница Красноярского края оплатила около 200 тысяч рублей долгов для поездки в Казахстан

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске местной жительнице пришлось выплатить около 200 тысяч рублей штрафов, чтобы выехать в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба УФ ССП по Красноярскому краю.

31-летняя женщина накопила 180 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу другого человека, а также около 20 тысяч рублей штрафов по линии ГИБДД и ЖКХ. Банковский счет должницы был арестован, ее ограничили в праве выехать за границу.

Но в какой-то момент ей понадобилось выехать в Казахстан. Лишь это побудило ее оплатить все долги.