В Минусинске на 2 года условно осудили заведующую детсадом за финансовые махинации Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске вынесли приговор заведующей детским садом «Аленький цветочек». Ее признали виновной в превышении должностных полномочий.

С августа 2018 по сентябрь 2020 года женщина увеличивала размеры выплат педагогам, после чего забирала себе часть начисленных премий через делопроизводителя. Хитрый план заведующей раскрыт и в ее отношении было заведено уголовное дело.

В итоге ее осудили на 2 года условно с запретом на работу в общеобразовательных учреждениях на руководящих должностях на 2 года.