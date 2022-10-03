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Общество3 октября 2022 5:43

В Минусинске на 2 года условно осудили заведующую детсадом за финансовые махинации

Наказание условное, но работать в сфере образования в ближайшие годы она не сможет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Минусинске на 2 года условно осудили заведующую детсадом за финансовые махинации

В Минусинске на 2 года условно осудили заведующую детсадом за финансовые махинации

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске вынесли приговор заведующей детским садом «Аленький цветочек». Ее признали виновной в превышении должностных полномочий.

С августа 2018 по сентябрь 2020 года женщина увеличивала размеры выплат педагогам, после чего забирала себе часть начисленных премий через делопроизводителя. Хитрый план заведующей раскрыт и в ее отношении было заведено уголовное дело.

В итоге ее осудили на 2 года условно с запретом на работу в общеобразовательных учреждениях на руководящих должностях на 2 года.