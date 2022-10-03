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Происшествия3 октября 2022 4:36

В Красноярске перед судом предстанет фальшивый «Заслуженный работник культуры РФ»

Обман скрывался 7 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске перед судом предстанет фальшивый «Заслуженный работник культуры РФ»

В Красноярске перед судом предстанет фальшивый «Заслуженный работник культуры РФ»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до суда дошло дело фальшивого «Заслуженного работника культуры РФ» из Дома офицеров. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В 213 году один из работников сделал ложное удостоверение о присвоении звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», после чего представил поддельный документ работодателю. Вскрылся обман лишь в 2020 году после прокурорской проверки. Но за 7 лет фигурант заработал благодаря ложному званию более 330 тысяч рублей.

В итоге на сотрудника Дома офицеров завели уголовное дело. По ходу расследования он возместил ущерб, но от суда его это не спасло.