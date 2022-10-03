Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко Фото: Мария ЛЕНЦ

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, что делать тем, кто получил повестку, но считает, что не подлежит частичной мобилизации.

Так, при получении повестки, призывник должен прибыть в военкомат. Затем персональные данные человека обработают, после чего будет вынесено решение – годен или нет.

Если у человека есть медицинские противопоказания к военной службе, призывник должен принести документы из поликлиники, к которой привязан. Если лежал в больнице – выписные эпикризы.