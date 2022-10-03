В Красноярском крае пилота вертолета будут судить за жесткую посадку

Фото: транспортный Западно-Сибирский СК

На севере Красноярского края перед судом предстанет пилот вертолета, совершивший жесткую посадку. В транспортном СК сообщают, что 33-летнего командира воздушного судна будут судить за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с причинением крупного ущерба.

11 ноября 2021 года командир Ми-8АМТ следовал по маршруту «Валек» - «Игарка» (Городская) – «Светлогорск» (Плотина) – «Валек». Заходя на посадку в Светлогорск пилот совершил ошибку пилотирования при попадании в вихревое кольцо – поздно начал гасить скорость при посадке и несвоевременно увеличил мощность двигателей.

В итоге вертолет жестко приземлился в 800 метрах от посадочной площадки. Сумма ущерба, как сообщает транспортная прокуратура, составила 36 миллионов рублей. Никто из трех членов экипажа не пострадал. На командира ВС завели дело, сейчас материалы переданы в Туруханский райсуд Красноярского края.