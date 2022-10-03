Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2022 4:00

В Красноярске на Металлургов мужчина ногами жестоко избил девушку

Полицейские проводят проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Скриншот из видео ЧП Красноярск

Скриншот из видео ЧП Красноярск

В ночь на второе октября во дворе на Металлургов, 6 в Красноярске неизвестный мужчина жестоко избил девушку. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что девушка сидит на асфальте оперевшись на припаркованную машину, а парень ногами бьет ее по лицу, периодически останавливаясь и что-то спрашивая у несчастной. Перед этим изверг долго гонялся за убегающей краснояркой, а когда поймал сразу начал бить.

В конце парень берет свою жертву за шиворот и выводит из-под камер. При этом во время избиения заработала сигнализация машины, на которую опиралась девушка, но никто не вышел ей помочь. Очевидцы также сообщают, что все сопровождалось криками.

В полиции сообщают, что по данному факту проводится проверка. Сейчас парня разыскивают.