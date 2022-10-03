Кредитную амнистию для мобилизованных поддерживают 2 из 3 красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Два из трех красноярцев поддерживают инициативу кредитной амнистии для мобилизованных. Об этом сообщает портал SuperJob.

Провести кредитную амнистию для мобилизованных предложил Геннадий Зюганов. По его мнению, это станет более действенной мерой, нежели анонсированные Центробанком кредитные каникулы.

С такой позицией согласны 2 из 3 красноярцев – то есть 65% опрошенных. Против высказались 10% респондентов, свою позицию они объясняют тем, что мобилизованные получают зарплату, а значит, могут гасить кредиты.

Мнение о кредитной амнистии более популярно среди тех, кто брал кредиты в последние полгода: 73% опрошенных, против 66% не бравших займы.