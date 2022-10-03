В Красноярске 4 октября ожидается магнитная буря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 октября в Красноярске будет действовать магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Физического института академии наук.

Сила магнитной бури составит G1 – то есть довольно слабая, здоровые люди ее не заметят. Но если у вас болезни сердца, повышенное давление или психические заболевания, то самочувствие может ухудшиться. Кроме того, слабая буря может вызвать сбои в работе сотовых систем.

Действовать магнитная буря будет до вечера – примерно до 18-19 часов. У метеозависимых возможны головокружения, упадок сил, раздражительность, головные боли. Эксперты советуют таким людям снизить физическую нагрузку и больше гулять.