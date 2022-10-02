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Происшествия2 октября 2022 6:49

Водитель столкнулся с лошадью на трассе в Красноярском крае

Животное разнесло машину и растворилось в ночи
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярском крае минувшей ночью произошло ДТП между автомобилем и лошадью. Водитель наехал на животное, которое неожиданно выскочило на проезжую часть. Лошадь пережила столкновение, а вот авто серьезно пострадало.

ЧП произошло на 19 км автодороги Шарыпово — Ужур — Назарово. Водитель находился за рулем довольно редкого в наши дни малогабаритного отечественного автомобиля СеАЗ – завод, который выпускал их, закрыл производство более десяти лет назад.

Автомобиль не прошел краш-тест: от столкновения ему начисто оторвало капот, выбило лобовое, смяло крышу. Лошадь после такого столкновения убежала в поля, а вот 53-летнего водителя пришлось госпитализировать.