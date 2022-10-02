Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2022 5:29

Чиновник из Тувы обманул жителей, получивших жилье по госпрограмме

Он убедил граждан, что те должны отдать ему часть от полученной субсидии
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве следственный комитет завел уголовное дело на местного чиновника. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идет о 47-летнем заместителе председателя администрации Тес-Хемского района – сейчас он задержан.

По версии СК, жертвами мошенничества стали получатели республиканской госпрограммы «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы». Граждане должны были получить жилье бесплатно, но чиновник обманул их и заявил, что тувинцы должны заплатить лично ему 10% от полученных субсидий.

В итоге на своем обмане чиновник наварил как минимум 900 тысяч рублей, которые спустил на собственные нужды. Сейчас СК занимается расследованием всех обстоятельств, а чиновнику в ближайшее время выберут меру пресечения.