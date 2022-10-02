Чиновник из Тувы обманул жителей, получивших жилье по госпрограмме

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В Туве следственный комитет завел уголовное дело на местного чиновника. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идет о 47-летнем заместителе председателя администрации Тес-Хемского района – сейчас он задержан.

По версии СК, жертвами мошенничества стали получатели республиканской госпрограммы «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014-2020 годы». Граждане должны были получить жилье бесплатно, но чиновник обманул их и заявил, что тувинцы должны заплатить лично ему 10% от полученных субсидий.

В итоге на своем обмане чиновник наварил как минимум 900 тысяч рублей, которые спустил на собственные нужды. Сейчас СК занимается расследованием всех обстоятельств, а чиновнику в ближайшее время выберут меру пресечения.