Житель Красноярска получил 120 часов общественных работ за кражу телефона

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска приговорили к общественным работам за кражу телефона у приятеля. 19-летний парень познакомился с потерпевшим буквально на улице, заболтал его и хитростью забрал гаджет. Однако на след воришки быстро вышли полицейские.

Как рассказали в полиции, владелец телефона – 25-летний мужчина, – вечером познакомился с двумя девушками возле магазина. Они разговорились, и в какой-то момент к компании присоединился еще один красноярец – тот самый молодой человек. Компания решила куда-то прогуляться, и парень попросил у нового знакомого телефон – якобы чтобы подсветить фонариком темную дорогу.

Поначалу молодой человек действительно светил на дорогу, но вскоре незаметно отстал. Когда владелец гаджета оглянулся, то увидел, что его телефон пропал вместе с новым другом.

Полиция быстро нашла вора и вернула телефон владельцу. Сам молодой человек, который, к слову, ранее уже был судим, был обвинен в мошенничестве. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.