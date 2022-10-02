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Общество2 октября 2022 3:20

Красноярских автомобилистов предупредили о гололеде

На следующей неделе красноярцев ждут заморозки
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба спасения Красноярского края предупредила автомобилистов об опасности гололеда. По данным ведомства, 2 октября опасность будет поджидать водителей на дорогах центральных и южных районов.

Ранее синоптики рассказали, что предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет холодной. В понедельник и вторник днем ожидается похолодание до +4 градусов, а ночью вовсе наступят заморозки, до -2 -3 градусов.

К концу недели похолодает еще сильнее: в четверг синоптики ждут снег с дождем, а в пятницу ночью уже ожидается стабильная минусовая температура.