Красноярских автомобилистов предупредили о гололеде

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Служба спасения Красноярского края предупредила автомобилистов об опасности гололеда. По данным ведомства, 2 октября опасность будет поджидать водителей на дорогах центральных и южных районов.

Ранее синоптики рассказали, что предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет холодной. В понедельник и вторник днем ожидается похолодание до +4 градусов, а ночью вовсе наступят заморозки, до -2 -3 градусов.

К концу недели похолодает еще сильнее: в четверг синоптики ждут снег с дождем, а в пятницу ночью уже ожидается стабильная минусовая температура.