В Красноярске сотрудники ГИБДД провели эксперимент с бабушкой-пешеходом. Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД провели эксперимент с участием пожилой женщины – пешехода. По легенде женщина стоит на одной из оживленных улиц города, на обочине – и хочет перейти дорогу прямо здесь и сейчас. При этом буквально в нескольких метрах находится светофор с зеброй.

В стороне, под прикрытием деревьев, стоят дорожные инспекторы и журналисты с камерами. И наблюдают за реакцией красноярцев, как они отреагируют на поведение женщины. Все фиксируется на камеру. Затем беседуют с участниками эксперимента.

И вот какие получились результаты. Из двадцати человек пятеро прошли мимо пожилой нарушительницы. Двое согласились помочь перейти улицу в неположенном месте (штрафовать их на сей раз не стали, но предупредили). А остальные тринадцать предложили не рисковать и дойти до ближайшего пешеходного перехода.