В Красноярске обнаружили яблони и груши несуществующих сортов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на придорожном рынке специалисты Россельхознадзора обнаружили сорта плодовых деревьев и кустарников несуществующих сортов. Проводили рейд по стихийным торговым точкам, выявляли факты нарушения требований российского законодательства в области семеноводства. На одной такой точке на улице Глинки их внимание привлекли сомнительного вида саженцы. Там были яблони сортов «Воспитанница» и «Исаевская»; груша «Перегозка» и жимолость «Любимец» и «Консул».

Указанные сорта не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. То есть фактически они не существуют. Что это за деревца, которые продавец пытался продать? Это может быть все, что угодно, садоводы заметят обман спустя несколько лет, когда саженцы начтут плодоносить (если, конечно, начнут).

- По фактам нарушений индивидуальному предпринимателю, осуществляющему реализацию саженцев, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Российской Федерации в области семеноводства, - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора.