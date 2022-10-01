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Происшествия1 октября 2022 8:23

Жительница Железногорска перевела «уроженцу Шанхая» 10 тысяч долларов

Еще одна жертва дистанционного мошенничества
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Железногорска перевела «уроженцу Шанхая» 10 тысяч долларов

Жительница Железногорска перевела «уроженцу Шанхая» 10 тысяч долларов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Железногорска лишилась крупной суммы денег – 10 тысяч долларов. Стала жертвой дистанционного мошенника, который пообещал ей крупный куш на инвестициях в криптовалюту. Пару недель назад женщина познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился ей уроженцем города Шанхая. Он общался с 33-летней железногоркой на смеси русского и английского. Говорил, что находится в командировке в Люксембурге. Не скрывал, что он – специалист по биржевой торговле и отлично разбирается в криптовалюте.

Женщина о криптовалюте знала только одно: если у тебя она есть, значит ты – сказочно богат. Следуя указаниям нового знакомого, она установила на сотовый телефон приложение, десять дней переводила свои деньги и «скупала» биткоины. Все это время «уроженец Шанхая» убеждал ее: вот-вот упадет громадная прибыль.

В последний раз женщина пыталась перевести аж 600 тысяч рублей, однако банк эту операцию заблокировал (на ее счастье). Пришла разбираться в отделение банка, почему. И там узнала: ее виртуальный знакомец – мошенник. Сотрудники банка посоветовали поскорее бежать в полицию и писать заявление.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Вернуть свои деньги потерпевшая сможет, только когда мошенника найдут и осудят. И то вопрос, а будут ли у него деньги, чтобы их вернуть. Вывод делайте сами.