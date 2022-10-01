Жительница Железногорска перевела «уроженцу Шанхая» 10 тысяч долларов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Железногорска лишилась крупной суммы денег – 10 тысяч долларов. Стала жертвой дистанционного мошенника, который пообещал ей крупный куш на инвестициях в криптовалюту. Пару недель назад женщина познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился ей уроженцем города Шанхая. Он общался с 33-летней железногоркой на смеси русского и английского. Говорил, что находится в командировке в Люксембурге. Не скрывал, что он – специалист по биржевой торговле и отлично разбирается в криптовалюте.

Женщина о криптовалюте знала только одно: если у тебя она есть, значит ты – сказочно богат. Следуя указаниям нового знакомого, она установила на сотовый телефон приложение, десять дней переводила свои деньги и «скупала» биткоины. Все это время «уроженец Шанхая» убеждал ее: вот-вот упадет громадная прибыль.

В последний раз женщина пыталась перевести аж 600 тысяч рублей, однако банк эту операцию заблокировал (на ее счастье). Пришла разбираться в отделение банка, почему. И там узнала: ее виртуальный знакомец – мошенник. Сотрудники банка посоветовали поскорее бежать в полицию и писать заявление.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Вернуть свои деньги потерпевшая сможет, только когда мошенника найдут и осудят. И то вопрос, а будут ли у него деньги, чтобы их вернуть. Вывод делайте сами.